Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы в Керченском проливе

В правительстве создали комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Она займется координацией всех работ. Комиссию возглавил вице-премьер Виталий Савельев. На сегодня известно, что из потерпевших крушение танкеров вытекло в Черное море около 2,5 тысячи тонн мазута. Уже больше месяца на месте работают тысячи волонтеров и спасателей. С пляжей убрано более 150 тысяч тонн загрязненного песка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.