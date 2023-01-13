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Политика

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Новости часа: в РФ может появиться механизм выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников

Путин высказался об уголовной ответственности за дискриминацию россиян за границей

Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

Песков заявил, что Путин поддержал идею повышения призывного возраста

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что дополнительные меры для обеспечения медикаментами пострадавших в СВО должны быть приняты до 1 февраля.

Дмитрий Песков назвал актуальной, но сложной тему ограничений для уехавших из страны граждан. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина конфисковать имущество у уехавших россиян, которые поддерживают Украину.

Число рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за ветра в Петербурге, выросло до 27. Об этом сообщила администрация аэропорта Пулково.

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