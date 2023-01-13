Новости часа: Путин назвал срок принятия мер по обеспечению лекарствами пострадавших в СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что дополнительные меры для обеспечения медикаментами пострадавших в СВО должны быть приняты до 1 февраля.

Дмитрий Песков назвал актуальной, но сложной тему ограничений для уехавших из страны граждан. Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина конфисковать имущество у уехавших россиян, которые поддерживают Украину.

Число рейсов, направленных на запасные аэродромы из-за ветра в Петербурге, выросло до 27. Об этом сообщила администрация аэропорта Пулково.