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Общество

Новости часа: в РФ может появиться механизм выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников

Новости часа: в РФ может появиться механизм выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников

Путин высказался об уголовной ответственности за дискриминацию россиян за границей

Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

Песков заявил, что Путин поддержал идею повышения призывного возраста

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Механизм выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников клиентам банков может появиться в РФ. Об этом заявил Владимир Путин.

Кабмин РФ обсудит введение оборотных штрафов для компаний, допускающих утечку данных. Оборотные штрафы исчисляются в зависимости от годовой выручки компании и составляют какой-либо процент от нее.

В центре Москвы начался капремонт Краснопресненской набережной. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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