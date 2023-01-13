Новости часа: в РФ может появиться механизм выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Механизм выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников клиентам банков может появиться в РФ. Об этом заявил Владимир Путин.

Кабмин РФ обсудит введение оборотных штрафов для компаний, допускающих утечку данных. Оборотные штрафы исчисляются в зависимости от годовой выручки компании и составляют какой-либо процент от нее.

В центре Москвы начался капремонт Краснопресненской набережной. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.