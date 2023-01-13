Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин призвал глав российских регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО и их семей. Об этом заявил президент на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сочи.

12 января российские военные завершили освобождение Соледара. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Toyota завершила увольнение сотрудников российского автозавода. Об этом сообщила компания.