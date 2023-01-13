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Политика

Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

Песков заявил, что Путин поддержал идею повышения призывного возраста

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских войск в зоне проведения СВО

Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Новости часа: Песков прокомментировал действия российских военных в Соледаре

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Новости часа: Путин заявил, что РФ закончила 2022 год с минимальным уровнем безработицы

Путин потребовал оперативно решить наиболее острые проблемы новых регионов РФ

Новости часа: Путин назвал доходы, которые помогут РФ решать вопросы развития

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин призвал глав российских регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО и их семей. Об этом заявил президент на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сочи.

12 января российские военные завершили освобождение Соледара. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Toyota завершила увольнение сотрудников российского автозавода. Об этом сообщила компания.

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