14:30Политика
Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин призвал глав российских регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО и их семей. Об этом заявил президент на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в Сочи.
12 января российские военные завершили освобождение Соледара. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Toyota завершила увольнение сотрудников российского автозавода. Об этом сообщила компания.