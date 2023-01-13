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Общество

Песков заявил, что Путин поддержал идею повышения призывного возраста

Песков заявил, что Путин поддержал идею повышения призывного возраста

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что идею повышения призывного возраста концептуально поддержал Владимир Путин. Готовить проект, аргументировать его и прорабатывать будет Минобороны. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, но еще в декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно выйти на призывной возраст с 21 года до 30 лет.

Также в Госдуме призвали отправить всю молодежь на военные сборы. По словам члена комитета по обороне Виктора Соболева, каждый молодой человек должен иметь военно-учетную специальность.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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