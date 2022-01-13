Мишустин поручил оценить готовность больниц к "Омикрону"

Михаил Мишустин поручил проверить готовность больниц к росту числа заболевших из-за "Омикрона". Также премьер-министр дал поручение членам Координационного совета по борьбе с COVID-19 подготовить дополнительные предложения по мерам против распространения штамма "Омикрон" в России.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала 2022 года. Температура воздуха опустилась до -21 градуса.

Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимур Бекмансуров в ходе экспертизы признан вменяемым, сообщили в Следственном комитете. Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года. Студент юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров вошел на территорию вуза и начал стрелять по преподавателям и студентам. В результате шесть человек погибли, еще больше 40 пострадали.