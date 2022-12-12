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12 декабря, 22:15

Общество

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего

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В следующем году зарплаты бюджетников должны быть проиндексированы на уровне не ниже среднего по стране. Такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам совещания с кабинетом министров.

Президент заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы необходимо увеличить исходя из фактического темпа роста среднемесячной заработной платы. Кроме того, глава государства предложил пересмотреть фонд оплаты труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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