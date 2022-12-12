12 декабря, 22:15Общество
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего
В следующем году зарплаты бюджетников должны быть проиндексированы на уровне не ниже среднего по стране. Такое поручение правительству дал Владимир Путин по итогам совещания с кабинетом министров.
Президент заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы необходимо увеличить исходя из фактического темпа роста среднемесячной заработной платы. Кроме того, глава государства предложил пересмотреть фонд оплаты труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.