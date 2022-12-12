12 декабря, 15:30Политика
Новости часа: ответ РФ на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ответ РФ после введения потолка цен на нефть будет финализирован в ближайшие дни, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, он будет оформлен в виде указа президента РФ.
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