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Новости

12 декабря, 15:30

Политика

Новости часа: ответ РФ на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков

Новости часа: ответ РФ на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков

Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Новости часа: уголовное дело завели по факту крупного пожара в строительном ТЦ в Балашихе

Кабмин РФ дополнительно направит регионам свыше 3,3 млрд рублей

Песков заявил, что России нужно иметь запас прочности

Путин поручил сделать автомобили доступными для граждан

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Процесс урегулирования на Украине будет непростым и длительным – Путин

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Путин заявил, что СВО должна была начаться еще раньше

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ответ РФ после введения потолка цен на нефть будет финализирован в ближайшие дни, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, он будет оформлен в виде указа президента РФ.

Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Такое заявление сделали в Минобороны РФ

Лепс полностью возместил моральный и материальный ущерб потерпевшему в драке в Питере. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны.

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