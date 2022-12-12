Новости часа: ответ РФ на потолок цен на нефть будет представлен в ближайшие дни – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ответ РФ после введения потолка цен на нефть будет финализирован в ближайшие дни, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, он будет оформлен в виде указа президента РФ.

Вооруженные силы РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Такое заявление сделали в Минобороны РФ

Лепс полностью возместил моральный и материальный ущерб потерпевшему в драке в Питере. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны.