12 ноября, 18:15

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

Беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году

Владимир Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

"Московский патруль": Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

Путин заявил, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов

Совещание Путина с Совбезом РФ было посвящено теме ядерных испытаний США

Путин собрал очное заседание Совбеза

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева

Владимир Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории Казахстана. Вопрос обсуждался во время двусторонней встречи глав государств.

Владимир Путин подчеркнул, что страны сотрудничают почти во всех сферах, в том числе и по добыче редкоземельных металлов. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 28 миллиардов долларов. Также российский лидер предложил подумать о создании программы совместной подготовки кадров для предприятий обеих стран.

