Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве АЭС в Казахстане

Москва и Астана приблизились к подписанию соглашения о строительстве атомной станции на территории Казахстана. Вопрос обсуждался во время двусторонней встречи глав государств.

Владимир Путин подчеркнул, что страны сотрудничают почти во всех сферах, в том числе и по добыче редкоземельных металлов. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 28 миллиардов долларов. Также российский лидер предложил подумать о создании программы совместной подготовки кадров для предприятий обеих стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.