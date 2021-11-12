Песков заявил о высоком титре антител к COVID-19 у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина имеется высокий титр антител после вакцинации от коронавируса.

По словам представителя Кремля, президент готов ревакцинироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

