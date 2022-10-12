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Политика

Владимир Путин выступил в пленарной части форума "Российская энергетическая неделя"

Владимир Путин выступил в пленарной части форума "Российская энергетическая неделя"

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Президент РФ Владимир Путин выступил в пленарной части международного форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства рассказал о дальнейшем выстраивании отношений с Европой, газовых поставках и атомном терроризме.

Российский лидер подчеркнул, что мировая энергетика переживает острый кризис из-за действий отдельных стран, дисбаланса спроса и предложения, нестабильности цен. Также президент рассказал о состоянии "Северного потока". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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