Владимир Путин выступил в пленарной части форума "Российская энергетическая неделя"

Президент РФ Владимир Путин выступил в пленарной части международного форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства рассказал о дальнейшем выстраивании отношений с Европой, газовых поставках и атомном терроризме.

Российский лидер подчеркнул, что мировая энергетика переживает острый кризис из-за действий отдельных стран, дисбаланса спроса и предложения, нестабильности цен. Также президент рассказал о состоянии "Северного потока". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.