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Политика

Путин считает, что Европа начнет "печатать деньги" из-за роста цен на энергоносители

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Владимир Путин заявил, Запад будет печатать деньги, как это было в прошлые годы, при продолжении роста цен на энергию. По его словам, только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на один триллион евро.

Президент также рассказал, что Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем. Об этом он собщил на форуме "Российская энергетическая неделя".

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