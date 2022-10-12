Путин считает, что Европа начнет "печатать деньги" из-за роста цен на энергоносители

Владимир Путин заявил, Запад будет печатать деньги, как это было в прошлые годы, при продолжении роста цен на энергию. По его словам, только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на один триллион евро.

Президент также рассказал, что Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем. Об этом он собщил на форуме "Российская энергетическая неделя".