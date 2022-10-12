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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал актуальность целей СВО на Украине

Новости часа: Песков прокомментировал актуальность целей СВО на Украине

Дмитрий Песков опроверг сообщения о беседе Путина и Маска

В Кремле заявили, что цели спецоперации на Украине остаются прежними

Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

Песков опроверг сообщения о разговоре Маска с Путиным перед публикацией "плана по Украине"

Путин заявил об опасной политизации атомной деятельности в мире

Путин призвал к снижению опасной политизации атомной деятельности

Новости часа: Путин сообщил, на что направлены действия РФ в сфере энергоресурсов

Новости часа: Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

В Кремле прокомментировали инициативу о запрете выезда мужчин из РФ во время мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины только растет на фоне действий Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России нет никакой новой волны мобилизации. Такое заявление сделал Песков.

Московский бюджет на 2023 год сохранит социальную направленность. Соцвыплаты увеличат на 10%, сообщил Сергей Собянин.

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