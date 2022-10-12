Новости часа: Песков прокомментировал актуальность целей СВО на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Актуальность целей по демилитаризации и денацификации Украины только растет на фоне действий Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России нет никакой новой волны мобилизации. Такое заявление сделал Песков.

Московский бюджет на 2023 год сохранит социальную направленность. Соцвыплаты увеличат на 10%, сообщил Сергей Собянин.