Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет никакой новой волны частичной мобилизации. Что касается высказываний губернаторов по этой теме, то нужно у каждого узнаваться, что он имел ввиду, подчеркнул Песков.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.