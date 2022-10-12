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Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

Песков заявил об отсутствии новой волны мобилизации в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет никакой новой волны частичной мобилизации. Что касается высказываний губернаторов по этой теме, то нужно у каждого узнаваться, что он имел ввиду, подчеркнул Песков.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьобществовидеоЕвгения Мирошкина
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