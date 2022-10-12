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Политика

Песков опроверг сообщения о разговоре Маска с Путиным перед публикацией "плана по Украине"

Песков опроверг сообщения о разговоре Маска с Путиным перед публикацией "плана по Украине"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о разговоре основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска с Владимиром Путиным пред обнародованием своего плана урегулирования по Украине. По словам Пескова, беседа была полтора года назад.

Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на встрече констатировали стремительный рост торгово-экономических отношений стран. Об этом также сообщил Песков.

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