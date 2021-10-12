Владимир Путин провел встречу с новым составом Государственной Думы. К работе во вторник приступили депутаты восьмого созыва.

Президент напомнил им о главных приоритетах для нашей страны и рассказал, на что стоит обратить особое внимание. Например, речь шла о социальных мерах для поддержки граждан

"Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции, предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", – сказал президент.

Он попросил депутатов принять необходимые изменения в законы и отметил, что такое решение будет правильным и справедливым.



"Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить предложения по мерам социальной поддержки наших граждан", – подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что в предстоящие 3 года на социальную поддержку россиян направят 41,5 триллиона рублей.

Кроме того, на встрече обсудили тему коронавируса. Президент призвал депутатов терпеливо и настойчиво разъяснять гражданам необходимость вакцинации и напомнил, что ее темпы нужно наращивать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.