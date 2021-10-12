В Госдуме проходит первое заседание нового созыва. Избранные депутаты собрались, чтобы обсудить организационные вопросы.

Уже принято постановление о создании 32 комитетов – на шесть больше, чем было, – а также трех комиссий. Кроме того, из-за ковида решили сократить число пленарных заседаний с трех до двух.

Пленарное заседание открыла Валентина Терешкова. Должен был Владимир Ресин – он на год старше первой женщины-космонавта, – но уступил свое право.

Места в президиуме заняли самые старшие по возрасту депутаты от каждой партии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.