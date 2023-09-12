Путин заявил об отсутствии результатов украинского наступления

Результатов контрнаступления у Украины нет, но есть большие потери – 71,5 тысячи человек, заявил Владимир Путин, выступая во Владивостоке.

Президент добавил, что российские войска во время украинского контрнаступления уничтожили почти 550 танков и около 18 тысяч бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВСУ несут огромные потери под поселком Опытное в ДНР, а также не могут закрепиться в населенном пункте.

Также российские военные отразили одну атаку на краснолиманском направлении, еще пять – на донецком. На купянском направлении за сутки уничтожено три автомобиля ВСУ, две артиллерийские системы, гаубицы французского производства и Д-20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

