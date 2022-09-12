Песков заявил, что РФ будет добиваться выполнения всех целей спецоперации

Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заверил, что Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, в курсе всех подробностей. Из докладов президент также знает о перегруппировке российских войск. Он круглосуточно находится на связи с министром обороны и всеми военачальниками.

"По-другому и быть не может в ходе выполнения специальной военной операции", – добавил Песков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

