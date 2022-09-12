Новости часа: Путин назвал ситуацию на рынке труда РФ достижением правительства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал ситуацию на рынке труда достижением правительства. Как отметил глава государства, безработица находится на историческом минимуме.

Отопительный сезон начался в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дептранс Москвы рекомендует отказаться от поездок на личных машинах в часы пик из-за дождя.