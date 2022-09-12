Новости часа: Путин заявил, что тренд на понижение инфляции в РФ продолжится

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тренд на понижение инфляции в России продолжится. Экономика выравнивается и выходит на траекторию роста, заявил Владимир Путин.

МЧС наградило медалями двух спортсменов, спасших шесть человек из горящей машины в центре Москвы.

Более 20 столичных вузов проведут занятия для участников "Московского долголетия". Об этом сообщила мэрия.