Песков прокомментировал итоги выборов в России

В Кремле считают, что итоги выборов в России можно воспринимать, в том числе, как поддержку действиям властей по проведению спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он сообщил, что Владимир Путин проведет встречу с избранными губернаторами. О ее дате Кремль сообщит позднее.