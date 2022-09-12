Новости часа: правительство РФ направит более 100 млрд рублей на поддержку экономики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На повышение устойчивости экономики правительство направит более 100 миллиардов рублей. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Заметное потепление придет в Москву с четверга, 15 сентября. Будет около 20 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Движение в центре города ограничат в выходные из-за проведения "Московского марафона". Об этом сообщил Дептранс.