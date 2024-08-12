Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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12 августа, 15:30

Политика

Армия России в 1,5 раза увеличила темпы наступления в зоне СВО

Армия России в 1,5 раза увеличила темпы наступления в зоне СВО

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об увеличении числа обстрелов региона

Путин заявил, что Киев не смог разрушить сплоченность российского общества

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Вооруженные силы России в 1,5 раза нарастили темпы наступления в зоне специальной военной операции после событий под Курском. Об этом заявил Владимир Путин в ходе оперативного совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Президент отметил, что противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство, при этом улучшив свои переговорные позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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