Армия России в 1,5 раза увеличила темпы наступления в зоне СВО

Вооруженные силы России в 1,5 раза нарастили темпы наступления в зоне специальной военной операции после событий под Курском. Об этом заявил Владимир Путин в ходе оперативного совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Президент отметил, что противник пытается посеять рознь, запугать россиян и разрушить единство, при этом улучшив свои переговорные позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.