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12 июля, 13:30

Политика

Песков заявил, что увеличение дальности ракет для ударов по России – провокация

Песков заявил, что увеличение дальности ракет для ударов по России – провокация

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что увеличение дальности ракет, используемых для ударов по территории РФ, – это провокация, а призывы снять ограничения на удары по РФ – новый виток эскалации.

Представитель Кремля также отметил, что оговорки президента США Джо Байдена являются внутренним делом страны, несмотря на то, что оно заметно всему миру. Однако, добавил Песков, неуважительное высказывание Байдена в адрес Путина неприемлемо для Москвы.

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