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Политика

Новости часа: Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию

Новости часа: Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность РФ

Новости часа: Мишустин заявил, что ВВП России вырос на 5,5% по сравнению с маем 2022 года

Новости часа: Мишустин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении не превышает 3,5%

Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков

Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО альянсом, несущим агрессию и опасность. Он напомнил, что НАТО задумывался как наступательный альянс.

Жилые дома и соцобъекты попали в зону подтоплений в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщила администрация района.

Зеленый свет будет загораться быстрее на 86 переходах в Москве. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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