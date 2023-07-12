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Новости часа: Песков назвал НАТО наступательным альянсом, несущим агрессию
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал НАТО альянсом, несущим агрессию и опасность. Он напомнил, что НАТО задумывался как наступательный альянс.
Жилые дома и соцобъекты попали в зону подтоплений в Туапсинском районе Кубани. Об этом сообщила администрация района.
Зеленый свет будет загораться быстрее на 86 переходах в Москве. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.