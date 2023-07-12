Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает РФ применять контрмеры. Об этом говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выполнили почти 40% работ этого года по благоустройству дворов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Три человека числятся пропавшими при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани. О пропавших сообщили местные власти.