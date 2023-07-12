Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Новости часа: предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию – Песков

Песков назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность РФ

Новости часа: Мишустин заявил, что ВВП России вырос на 5,5% по сравнению с маем 2022 года

Новости часа: Мишустин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении не превышает 3,5%

Новости часа: Путин выразил мнение о повышении финансовой независимости РФ

Новости часа: Песков заявил, что РФ отслеживает высказывания на саммите НАТО

Представители стран НАТО перед саммитом демонстрируют антироссийский настрой – Песков

Новости часа: возможное вступление Украины в НАТО опасно для европейской безопасности

В Кремле заявили, что РФ будет внимательно отслеживать повестку саммита НАТО

Новости часа: Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает РФ применять контрмеры. Об этом говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выполнили почти 40% работ этого года по благоустройству дворов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Три человека числятся пропавшими при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани. О пропавших сообщили местные власти.

Читайте также
властьполитикамэр МосквыгородблагоустройствопроисшествиярегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика