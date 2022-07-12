Новости последнего часа: Медведев рекомендовал хранить сбережения в рублях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Медведев назвал евро "протухающим" и рекомендовал хранить сбережения в рублях.

Эффективность расходования госсредств в промышленности будет на особом контроле, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Проблему с картофелем в сети "Вкусно – и точка" обещали решить за месяц. Об этом сообщили в компании.