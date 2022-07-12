Новости последнего часа: РФ следит за выполнением обязательств уходящих компаний – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В России строго следят, чтобы уходящие компании выполняли обязательства перед работниками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Водителю каршеринга, который насмерть сбил людей в Люберцах, теперь грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщили в МВД.

Суд оштрафовал Google на 60 тысяч рублей за публикацию личных данных блогера Ильи Ремесло, сообщила пресс-служба.