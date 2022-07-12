Информацию об оспе обезьян получили в РФ заблаговременно – Песков

В России информацию об оспе обезьян получили заблаговременно. Роспотребнадзор к этому готовился, заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента отметил, что пока никаких специальных вводных от ведомства не было.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали первый случай оспы обезьян. Заболел мужчина, который прилетел из Европы, он сам обратился к врачам с сыпью. В Европе, в нехарактерном для оспы обезьян регионе, – уже несколько тысяч случаев заражения.

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