В Кремле прошла церемония вручения госпремий

Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда началась в Кремле.

По традиции в День России Владимир Путин вручает эти награды в торжественной обстановке. Среди лауреатов госпремий в области науки и технологий президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов.

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