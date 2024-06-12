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12 июня, 13:30

Политика

В Кремле прошла церемония вручения госпремий

В Кремле прошла церемония вручения госпремий

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Церемония вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год и золотых медалей Героям Труда началась в Кремле.

По традиции в День России Владимир Путин вручает эти награды в торжественной обстановке. Среди лауреатов госпремий в области науки и технологий президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, научный руководитель Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгений Адамов и советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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