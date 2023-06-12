Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Президент вручил награды военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции.

Отмечается, что несколько бойцов получили ордена Мужества. Путин также лично вручил награду "Герой России" командиру стрелкового взвода Юрию Желанову. Он получил несколько ранений во время сражения, но сумел вырваться из окружения украинских боевиков и вывести других российских военнослужащих из-под обстрелов.

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла 20-летняя девушка, ее ребенок получил ранение. Число пострадавших выросло до 6 человек. Снаряд упал недалеко от вокзала, отметил Мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Более 7 тысяч человек были вывезены с затопленных территорий Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо. В пунктах временного размещения находился 1 600 человек. Там же они могут подать заявления на денежные выплаты после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Единовременная помощь составит 10 тысяч рублей на человека. При частичной утрате имущества – 50 тысяч рублей на человека, при полной – 100 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

