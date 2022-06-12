В День России президент страны Владимир Путин вручил в Кремле Государственные премии и золотые медали Героя Труда.

Лауреатами в научной сфере стали академики РАН Александр Арчаков и Андрей Лисица – за расшифровку протеома человека. Премии в области литературы и искусства получили директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин, художник Павел Никонов и генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Золотые медали Героев Труда вручили, например, народному артисту СССР Юрию Башмету и режиссеру Никите Михалкову. Президент на церемонии поздравил всех с сегодняшним праздником. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.