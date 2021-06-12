Путин провел встречу с лауреатами госпремии

Москва 24 показала кадры со встречи Владимира Путина с лауреатами госпремии. Ученые отметили важность массовой вакцинации.

Замглавы центра Гамалеи на встрече с Путиным сообщил, что могут появиться московские штаммы коронавируса. Об этом – в сюжете.