Путин подписал пилотный проект по реформе высшего образования

Пилотный проект по реформе высшего образования стартует уже в этом году. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Согласно документу, в стране устанавливаются несколько уровней обучения: базовое, специализированное, а также профессиональное – аспирантура. Для каждой ступени вводятся сроки освоения программ.

В ближайшие три года по новой программе будут учиться студенты шести вузов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.