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12 мая, 19:45

Общество

Путин подписал пилотный проект по реформе высшего образования

Путин подписал пилотный проект по реформе высшего образования

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Пилотный проект по реформе высшего образования стартует уже в этом году. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Согласно документу, в стране устанавливаются несколько уровней обучения: базовое, специализированное, а также профессиональное – аспирантура. Для каждой ступени вводятся сроки освоения программ.

В ближайшие три года по новой программе будут учиться студенты шести вузов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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