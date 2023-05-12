Новости часа: переход на новую систему высшего образования протестируют в шести вузах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Переход на новую систему высшего образования протестируют в шести вузах, включая МАИ, МИСИС и МПГУ. Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на новую систему высшего образования в пятницу, 12 мая.

До 8 баллов обещают вечером 12 мая на дорогах столицы. Таков прогноз ЦОДД.

График электричек двух направлений изменится с 13 по 26 мая из-за капремонта пути. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.