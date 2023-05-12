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16:45

Общество

Новости часа: переход на новую систему высшего образования протестируют в шести вузах

Новости часа: переход на новую систему высшего образования протестируют в шести вузах

Новости часа: Путин поручил разработать стандарты новой системы высшего образования

Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров

Путин обсудил с Совбезом положение РФ в международных организациях

Новости часа: Песков назвал условие для продления зерновой сделки

Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом

Новости часа: взрыв произошел в центре Милана

Путин поручил проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в КНР

Путин поручил кабмину проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в Китай

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Переход на новую систему высшего образования протестируют в шести вузах, включая МАИ, МИСИС и МПГУ. Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на новую систему высшего образования в пятницу, 12 мая.

До 8 баллов обещают вечером 12 мая на дорогах столицы. Таков прогноз ЦОДД.

График электричек двух направлений изменится с 13 по 26 мая из-за капремонта пути. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

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