Новости часа: Путин поручил разработать стандарты новой системы высшего образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить стандарты новой системы высшего образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

IT-компании столицы выходят на зарубежные рынки при поддержке Московского экспортного центра. Об этом заявил Сергей Собянин.

Прокуратура ведет проверку после смертельной аварии с участием футболиста Александра Каракина в Подмосковье. Как сообщили в ведомстве, в результате ДТП потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.