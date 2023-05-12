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Общество

Новости часа: Путин поручил разработать стандарты новой системы высшего образования

Новости часа: Путин поручил разработать стандарты новой системы высшего образования

Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров

Путин обсудил с Совбезом положение РФ в международных организациях

Новости часа: Песков назвал условие для продления зерновой сделки

Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом

Новости часа: взрыв произошел в центре Милана

Путин поручил проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в КНР

Путин поручил кабмину проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в Китай

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 30 июня разработать и утвердить стандарты новой системы высшего образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

IT-компании столицы выходят на зарубежные рынки при поддержке Московского экспортного центра. Об этом заявил Сергей Собянин.

Прокуратура ведет проверку после смертельной аварии с участием футболиста Александра Каракина в Подмосковье. Как сообщили в ведомстве, в результате ДТП потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.

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