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Политика

Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров

Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров

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Жители западных стран должны знать, что они расплачиваются за ошибки своих лидеров. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько эффективна политика санкций в отношении России.

По мнению пресс-секретаря президента, такие шаги руководства западных государств, в первую очередь, отражаются на самих же жителях этих стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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