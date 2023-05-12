Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров

Жители западных стран должны знать, что они расплачиваются за ошибки своих лидеров. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, насколько эффективна политика санкций в отношении России.

По мнению пресс-секретаря президента, такие шаги руководства западных государств, в первую очередь, отражаются на самих же жителях этих стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.