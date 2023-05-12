Путин обсудил с Совбезом положение РФ в международных организациях

Владимир Путин обсудил с Совбезом работу России в международных организациях. Эту тему президент обозначил сразу, открывая заседание, а затем передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Участие в нем также приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.