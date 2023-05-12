Новости часа: Песков назвал условие для продления зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для продления зерновой сделки нужен не разговор Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а выполнение части сделки, касающейся России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Воздух в Москве 12 мая впервые с начала месяца прогрелся до 20 градусов. Об этом сообщили синоптики.

Антиковидные меры в детских лагерях летом по-прежнему нужно соблюдать. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.