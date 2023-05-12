Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Новости часа: Песков назвал условие для продления зерновой сделки

Новости часа: Песков назвал условие для продления зерновой сделки

Песков заявил, что РФ будет защищать свои активы за рубежом

Новости часа: взрыв произошел в центре Милана

Путин поручил проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в КНР

Путин поручил кабмину проработать соглашение об увеличении экспорта зерна в Китай

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов

Путин отменил запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

Новости часа: Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Путин с лидерами СНГ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для продления зерновой сделки нужен не разговор Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а выполнение части сделки, касающейся России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Воздух в Москве 12 мая впервые с начала месяца прогрелся до 20 градусов. Об этом сообщили синоптики.

Антиковидные меры в детских лагерях летом по-прежнему нужно соблюдать. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Читайте также
властьэкономикаобществопогодавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика