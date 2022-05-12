Путин заявил, что санкции против РФ провоцируют глобальный экономический кризис

Санкции против России, введенные странами Запада, бьют по народам Европы и США. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента РФ, введенные Западом ограничения провоцируют глобальный экономический кризис. При этом Россия справляется с санкционным давлением, инфляция постепенно замедляется, а рубль – растет.

Президент также заявил, что нужно поддержать потребительский спрос и обеспечить доходы россиян, а для поддержки семей и строительной отрасли была продлена программа льготной ипотеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

