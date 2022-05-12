Путин заявил, что санкции против РФ провоцируют глобальный экономический кризис

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. На совещании президент заявил, что санкции против РФ провоцируют глобальный экономический кризис.

По его словам, это заметно по резкому росту инфляции в Европе. Путин добавил, что в некоторых странах она приблизилась к отметке 20% годовых. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.