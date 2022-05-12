Песков заявил о необходимости укрепления безопасности в приграничных с Украиной районах РФ

На фоне продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ в приграничных с Украиной регионах необходимо принять дополнительные меры по укреплению безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян предложил прекратить практику сжигания сухой травы, которая приводит к пожарам.

Рубль стал лучшей валютой по укреплению к доллару с начала года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.