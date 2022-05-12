В Кремле назвали вступление Финляндии в НАТО угрозой для РФ

Вступление Финляндии в НАТО безусловно угрожает безопасности России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, расширение Альянса и его приближение к российским границам не способствует безопасности в Евразии.

Представитель Кремля заявил, что присоединение Финляндии к недружественным шагам вызывает сожаление и является причиной для соответствующих зеркальных ответов.

Песков также отметил, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все – и Москва, и сами страны Альянса, и Вашингтон. Представитель Кремля подчеркнул, что об этом заявлял президент США Джо Байден.

По словам Пескова, Россия готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается вмешаться в спецоперацию на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

