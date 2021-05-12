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Москва 24

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Туризм

12 мая, 15:45

Мишустин выступил против идеи ограничить россиянам поездки за границу

власть туризм видео Роман Карлов

Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить поездки на отдых за границей. Такое предложение сделал один из депутатов Госдумы. Премьер считает, что завоевывать туристов следует в первую очередь качеством услуг.

"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет в том числе и отдохнуть где-то", – отметил Мишустин.

Кроме того, он подчеркнул, что запрет снизил бы конкуренцию и помешал развитию инфраструктуры внутреннего туризма. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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