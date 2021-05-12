Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе

Действия учителей в казанской школе заслуживают самой высокой оценки. Об этом заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ затруднился уточнить, будут ли награждать педагогов. Но отметил, что вся информация обязательно передается Владимиру Путину.

Когда началась стрельба, учителя быстро собрали детей в классах и заперли двери до прибытия полиции. Погибшая учительница английского языка заслонила собой одного из учеников.

Трагедия произошла 11 мая утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадали 23 человека.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Г., разрешение на гладкоствольное ружье он получил 28 апреля. По его словам, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.