Безопасность российских вакцин от коронавируса доказана – Мишустин

Безопасность российских вакцин от коронавируса доказана. Об этом заявил Михаил Мишустин в Госдуме. Прививку сделали уже около 24 миллионов россиян. Часть из них прошли два этапа вакцинации.



"Безопасность прививок, российских вакцин доказана. На сегодняшний день это не пустые слова. Посмотрите сколько вокруг компаний, людей заинтересованных и не заинтересованных пытались очернить нашу вакцину. Это не получилось. Мировые ведущие научные журналы признали ее одной из самых эффективных в мире вакцин," – отметил премьер-министр.

Коллективный иммунитет к коронавирусу нужно сформировать к концу года, добавил премьер, подчеркнув, что пока нужно соблюдать масочный режим, чтобы не допустить очередной вспышки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.