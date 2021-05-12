Безопасность российских вакцин от коронавируса доказана – Мишустин

12 мая, 13:15
Безопасность российских вакцин от коронавируса доказана. Об этом заявил Михаил Мишустин в Госдуме. Прививку сделали уже около 24 миллионов россиян. Часть из них прошли два этапа вакцинации.
"Безопасность прививок, российских вакцин доказана. На сегодняшний день это не пустые слова. Посмотрите сколько вокруг компаний, людей заинтересованных и не заинтересованных пытались очернить нашу вакцину. Это не получилось. Мировые ведущие научные журналы признали ее одной из самых эффективных в мире вакцин," – отметил премьер-министр.
Коллективный иммунитет к коронавирусу нужно сформировать к концу года, добавил премьер, подчеркнув, что пока нужно соблюдать масочный режим, чтобы не допустить очередной вспышки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: