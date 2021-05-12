В Кремле высоко оценили действия учителей казанской гимназии при нападении

Действия учителей в школе в Казани при нападении заслуживают самой высокой оценки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, все меры, которые были предприняты учителями, педагогами, конечно, заслуживают самой высокой оценки и человеческого восхищения. Что касается каких-то решений о награждении и так далее, я пока не могу ответить на этот вопрос, но, безусловно, президент получает соответствующие доклады", – сказал Песков.

Трагедия произошла 11 мая утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. Пострадали 23 человека.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

По данным главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, нападавшего зовут Ильназ Г., разрешение на гладкоствольное ружье он получил 28 апреля. По его словам, Ильназ с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в ГСУ центрального аппарата ведомства.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи. Позвонить можно по номеру 8 (843) 288-45-67.