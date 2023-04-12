Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 18:15

Наука

Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны – Путин

Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны – Путин

Владимир Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Кабмин улучшил прогноз социально-экономического развития России – Путин

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Новости часа: Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент РФ выступил в Кремле с речью в честь Дня космонавтики, которая была посвящена в том числе независимости России в космической отрасли. Президент России напомнил, что в стране надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьнаукавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика