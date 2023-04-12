Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны – Путин

Российская орбитальная станция призвана стать космическим форпостом страны. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент РФ выступил в Кремле с речью в честь Дня космонавтики, которая была посвящена в том числе независимости России в космической отрасли. Президент России напомнил, что в стране надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.