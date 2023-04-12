Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У России есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Минпромторг рассчитывает на удвоение доли российских производителей электроники в этом году. Об этом рассказал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Россияне могут успеть оформить до майских выходных визу в Венгрию и Грецию. Об этом сообщили в АТОР.