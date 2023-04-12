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Политика

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Новости часа: у РФ есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине

Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

Кабмин улучшил прогноз социально-экономического развития России – Путин

Путин спрогнозировал рост ненефтегазовых доходов во втором квартале 2023 года

Новости часа: Мишустин поручил регионам ускорить развитие промышленности

Глава Минобороны Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Тульской области

Новости часа: Песков заявил, что сферу искусственного интеллекта потребуется регулировать

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. У России есть данные об участии граждан стран НАТО в боевых действиях на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Минпромторг рассчитывает на удвоение доли российских производителей электроники в этом году. Об этом рассказал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Россияне могут успеть оформить до майских выходных визу в Венгрию и Грецию. Об этом сообщили в АТОР.

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